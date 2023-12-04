الذهب يسجل سعرا قياسيا يتخطى 2100 دولار للأونصة

(MENAFN
- Palestine News Network )
هونغ كونغ/PNN- تخطى سعر الذهب الإثنين مستواه القياسي التاريخي متجاوزا 2100 دولار للأونصة في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وحقق الذهب 2135,39 دولارا للأونصة عند بدء المداولات في آسيا، محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 إبان تفشي وباء كوفيد-19.
وحصل تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا في ظل الحرب على قطاع غزة.
وتعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد عن تباطؤ التضخم خلال تشرين الأول/أكتوبر في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.
وانعكست هذه التوقعات على الدولار أيضا، ما جعل الذهب أقل كلفة.
وتصاعدت عمليات شراء الذهب بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الجمعة أن معدلات الفائدة“بلغت مستوى تقييديا بصورة بما فيه الكفاية”، محركا الأمل في أن يبدأ الاحتياطي قريبا بخفض معدلات الفائدة.
(أ ف ب)
MENAFN04122023000205011050ID1107529646
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.