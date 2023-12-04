واللا: وفد أمريكي يصل إسرائيل لبحث اليوم التالي لحرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفاد موقع "واللا" العبري اليوم الاثنين، بأن وفدا أمريكيا من البيت الأبيض يصل إلى إسرائيل اليوم لبحث "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى أن الوفد الأمريكي يرأسه فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية.

وقال الموقع العبري إن المسؤولين الأمريكيين سيلتقون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وتتكثف الجهود والمساعي لخفض التصعيد ووقف النار في غزة، مع استئناف القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في كامل القطاع يوم الجمعة الفائت، بعد 7 أيام من الهدنة تخللها تبادل للأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستويات المساعدات للمدنيين في غزة".

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، لمراسل "نوفوستي"، إن مجموعة الاتصال الخاصة بحل الوضع في غزة، ستزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

ومجموعة الاتصال المذكورة، مؤلفة من وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والسعودية، تم تشكيلها في أعقاب قمتي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض. وفي وقت سابق، عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.







