الزراعة تنفي مرض قطط وكلاب الشوارع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت وزارة الزراعة وجود مرض لدى القطط والكلاب في الشوارع.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت هذه الإشاعة التي تصدر للعام العاشر على التوالي، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي بيان بهذا الشأن وهو غير صحيح.
وأضافت أن البيان المتداول يعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام وللأسف يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد منها أولا.
MENAFN04122023000208011052ID1107529640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.