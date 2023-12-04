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الزراعة تنفي مرض قطط وكلاب الشوارع

12/4/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت وزارة الزراعة وجود مرض لدى القطط والكلاب في الشوارع.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت هذه الإشاعة التي تصدر للعام العاشر على التوالي، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي بيان بهذا الشأن وهو غير صحيح.

وأضافت أن البيان المتداول يعاد نشره في مثل هذا الوقت من كل عام وللأسف يتم تداوله دون الرجوع إلى الوزارة أو أي مصدر رسمي معتمد.


ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد منها أولا.

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