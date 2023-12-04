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الاحتلال يصيب شابان ويعتقل آخر في قلقيلية

12/4/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر ، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وتم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.

وفا

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