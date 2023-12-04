الاحتلال يصيب شابان ويعتقل آخر في قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر ، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وتم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفار سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.
وفا
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