-->

Monday, 04 December 2023 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

12/4/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، بأنه تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أمريكي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية.
وقال مصدران مطلعان على مجرى التحقيق للوكالة، إنه تم القبض على روتشا (73 عاما) في ميامي .

وأشار أحد المصادر إلى أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية". ووعدت الوزارة بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة يوم الاثنين.
ووفقا للوكالة، عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. ونوهت بأنه أثناء عمله سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.

MENAFN04122023000208011052ID1107529638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث