اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر لم تكشفها، بأنه تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أمريكي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية.وقال مصدران مطلعان على مجرى التحقيق للوكالة، إنه تم القبض على روتشا (73 عاما) في ميامي .

وأشار أحد المصادر إلى أن "وزارة العدل الأمريكية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية". ووعدت الوزارة بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية حول القضية في جلسة المحكمة يوم الاثنين.

ووفقا للوكالة، عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. ونوهت بأنه أثناء عمله سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.