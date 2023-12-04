-->

Monday, 04 December 2023 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 5.7 درجة قرب سواحل الفلبين

12/4/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من السواحل الفلبينية.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 25 كيلومترا وعلى بعد 42 كيلومترا شرقي التجمع السكني أراس أسان الذي يقطنه نحو 5 آلاف شخص.


ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

RT

MENAFN04122023000208011052ID1107529637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث