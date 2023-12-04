زلزال بقوة 5.7 درجة قرب سواحل الفلبين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من السواحل الفلبينية.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 25 كيلومترا وعلى بعد 42 كيلومترا شرقي التجمع السكني أراس أسان الذي يقطنه نحو 5 آلاف شخص.
ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.
RT
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