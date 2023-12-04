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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

12/4/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 8 مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح وأيمن تيسير محمود أبو زايد بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله.
وأوضحت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات الصباح الباكر نضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما) من مخيم الجلزون شمالا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وهدمت جدران منزله خلال تفتيشه، وحطمت مركبته.




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