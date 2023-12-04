الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 8 مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح وأيمن تيسير محمود أبو زايد بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله.
وأوضحت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات الصباح الباكر نضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما) من مخيم الجلزون شمالا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وهدمت جدران منزله خلال تفتيشه، وحطمت مركبته.
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