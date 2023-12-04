إصابتان في حوادث تدهور لمركبتين صباح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)افادت الدوريات الخارجية أن الحركة المرورية انسيابية ونشطة على كافة الطرق الخارجية، بما في ذلك طريق إربد-عمان ووادي عربة والصحراوي والطريق الغربي . وأكدت عدم وجود عوائق تُذكر على هذه الطرق.



وبينت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري انها تعاملت صباح اليوم مع حوادث تدهور لمركبتين ، حيث وقعت إحداها في الساعة الرابعة صباحًا على طريق إربد-عمان، بعد معصرة جبال عجلون باتجاه عمان. نتج عن الحادث إصابة متوسطة نُقلت إلى مستشفى الأميرة هيا، وتسبب الحادث في عرقلة حركة المرور على المسرب الأيسر وتم التعامل معها من قبل كوادر السير .



أما الحادث الآخر، فقد وقع الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحًا على طريق المطار باتجاه الجنوب، حيث تدهورت مركبة واصطدمت بعامود، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح متوسطة نُقل على إثرها إلى مستشفى المدينة الطبية.



وأشارت الدوريات إلى أنها تعاملت مع حوادث أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك حادث تدهور صباح يوم أمس على طريق الممر التنموي نتج عن الحادث اصابتين احداهما بالغة وتم اسعافهم الى مستشفى التوتنجي ، وحادث تصادم بين مركبتين في منطقة الحسا على طريق الصحراوي ولم ينتج عن الحادث اي اصابات فقط اضرار مادية بالمركبات.

كما سُجلت مخالفات مرورية، من بينها تلاعب بأرقام اللوحة وتم استيقاف المركبة وسائقها لاتخاذ الإجراءات القانونية.