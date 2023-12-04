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لوكاشينكو يتحدث عن ارتفاع تاريخي في مستوى العلاقات بين بيلاروس والصين

12/4/2023 2:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن تعزيز مستوى العلاقات بين الدولتين يشكل قوة دافعة تفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي وتعميقه.
وذكر لوكاشينكو، أن بلاده قررت منذ فترة طويلة أنها "ستتعاون وستكون صديقة للصين". وأضاف: "هذه الصداقة عمرها أكثر من 30 عاما، ولم نتحول أبدا عن هذا الطريق. لا إلى اليسار ولا إلى اليمين".

وأشار رئيس بيلاروس إلى أن تطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين بلاده والصين، يتحدد من خلال وحدة "العقيدة ومنطق الأحداث والعمليات العالمية التي تجري اليوم".
وقال: "كان اجتماعنا في الأول من مارس من هذا العام، مصيريا من نواح عديدة وحدد دينامية العام بأكمله. ومنذ شهر مارس، تم تنظيم أكثر من 120 زيارة متبادلة على مختلف المستويات، وهي متعلقة بالإنتاج والتجارة والعلاقات الاقتصادية".

روسيا اليوم

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