لوكاشينكو يتحدث عن ارتفاع تاريخي في مستوى العلاقات بين بيلاروس والصين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن تعزيز مستوى العلاقات بين الدولتين يشكل قوة دافعة تفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي وتعميقه.
وذكر لوكاشينكو، أن بلاده قررت منذ فترة طويلة أنها "ستتعاون وستكون صديقة للصين". وأضاف: "هذه الصداقة عمرها أكثر من 30 عاما، ولم نتحول أبدا عن هذا الطريق. لا إلى اليسار ولا إلى اليمين".
وأشار رئيس بيلاروس إلى أن تطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين بلاده والصين، يتحدد من خلال وحدة "العقيدة ومنطق الأحداث والعمليات العالمية التي تجري اليوم".
وقال: "كان اجتماعنا في الأول من مارس من هذا العام، مصيريا من نواح عديدة وحدد دينامية العام بأكمله. ومنذ شهر مارس، تم تنظيم أكثر من 120 زيارة متبادلة على مختلف المستويات، وهي متعلقة بالإنتاج والتجارة والعلاقات الاقتصادية".
روسيا اليوم
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