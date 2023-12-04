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لأول مرة منذ مايو 2022.. بيتكوين تتجاوز حاجز 40 ألف دولار

12/4/2023 2:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوز سعر العملة المشفرة "بيتكوين" حاجز 40 ألف دولار، في عودة قوية للانتعاش، لتصل إلى مستوى لم تتجاوزه منذ مايو 2022.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الاثنين، إلى أن العملة ارتفعت بقيمة 2.9 بالمئة، لتصل إلى 40867 دولارًا، بنسبة ارتفاع في عام 2023 تصل إلى 146 بالمئة.
وكانت آخر مرة وصلت العملة المشفرة إلى مثل هذه المستويات في أبريل 2022، قبل انهيار العملة المشفرة "تيرا يو إس دي" (TerraUSD)، والتي كانت تساهم بحوالي 2 تريليون دولار في سوق العملات الرقمية.
وذكرت بلومبرغ أن القفزة الأخيرة في سعر بيتكوين، يأتي في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة وزيادة الطلب من قطاع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وتزداد القناعة حاليًا بين المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، انتهى من سلسلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وأن هناك تخفيضات محتملة في العام المقبل، بحسب بلومبرغ.
تباينت تفسيرات المحللين بشأن مستقبل عملة بيتكوين مع ارتفاع قيمتها هذا العام بعد فترة من الاضطرابات
وتجاوزت بيتكوين في قفزتها خلال عام 2023، أصولا أخرى مثل الأسهم العالمية والذهب.
على الرغم من ذلك، فإن سعر بيتكوين يعتبر أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق، وذلك بقيمة 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.
وأدى انهيار بنك "سيليكون فالي" في مارس الماضي، والعدوى التي أثارها عبر الأسواق المالية، إلى تحول بعض عشاق العملات المشفرة إلى بيتكوين، كطريقة للحماية في ظل مخاوف من انهيار اقتصادي.
الحرة




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