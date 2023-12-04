تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت قيادة سلاح الجو الهندي، إن طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد.
وأشارت القيادة في بيانها، إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة، ضابطان قتلا نتيجة الحادث.
وأضافت قيادة سلاح الجو الهندي على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي Х (تويتر سابقا): "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية".
وتابعت القيادة في بيانها: "بأسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات".
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