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تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

12/4/2023 2:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت قيادة سلاح الجو الهندي، إن طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد.
وأشارت القيادة في بيانها، إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة، ضابطان قتلا نتيجة الحادث.

وأضافت قيادة سلاح الجو الهندي على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي Х (تويتر سابقا): "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية".
وتابعت القيادة في بيانها: "بأسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات".

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