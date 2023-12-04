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5 شهداء بقصف الاحتلال مسجدا في حي الزيتون

12/4/2023 2:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في حي الزيتون شرق مدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

واضاف المراسل أن قصفا آخر طال منزلا في شارع النفق في مدينة غزة

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