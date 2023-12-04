5 شهداء بقصف الاحتلال مسجدا في حي الزيتون
التاريخ
12/4/2023 2:18:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ارتقى 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في حي الزيتون شرق مدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
واضاف المراسل أن قصفا آخر طال منزلا في شارع النفق في مدينة غزة
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