محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدتوقع الكاتب والباحث السياسي مُعين الطاهر أن يستمر عدوان الاحتلال على قطاع غزة والقتال بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية من شهرين إلى 3 أشهر.



وأضاف الطاهر عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن النتائج العسكرية للحرب بين جيش الاحتلال و حركة حماس، إما أن تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة وإما أن تفشل في تحقيقها، مرجحاً فشلها.



ومن جهة أخرى قال إن القصف المستمر على كافة مناطق قطاع غزة يهدف للقضاء على حركة حماس المتواجدة في كل مناحي القطاع منوهاً أن هدف الاحتلال سيفشل .



ولفت أن القصف الإسرائيلي المستمر على المدنيين وتحديداً في خان يونس ودير البلح يهدف لتهجيرهم بالإضافة إلى المنشورات التي يسقطها الاحتلال على الغزيين.



وحول محاكمة نتنياهو اليوم على قضايا فساد في إسرائيل، توقع الطاهر أن يتم تأجيلها قائلاً " إحدى أسباب إطالة الحرب هو إدراك نتنياهو بفشله في الحرب مما دفعه إلى المحاولة بتحقيق إنجاز واحد لم ولن يحققه" .



وأكد أن تكلفة الحرب على إسرائيل تبلغ 10% فقط من الناتج المحلي لإسرائيل والذي يبلغ 424 مليار دولار سنوياً، مشيرا إلى أنها قادرة على تحمل الخسائر الاقتصادية ولكنها لن تتحمل مزيد من الخسائر البشرية في المعركة.



وأما عن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية لفت أنه من المبكر الحديث عنها، متوقعا عدم انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي بايدن من قِبل أربع ولايات أمريكية يتواجد فيها نسبة كبيرة من العرب والمسلمين وكانت قد أعلنت عن عدم تصويتها لـ بايدن .

