انخفاض أسعار النفط.. وبرميل برنت عند 78 دولارا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، رغم تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ورغم تكهنات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 73.53 دولار للبرميل.
في حين، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.85% إلى 78.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات لوكالة "بلومبرغ".
RT
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