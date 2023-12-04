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انخفاض أسعار النفط.. وبرميل برنت عند 78 دولارا

12/4/2023 2:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، رغم تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ورغم تكهنات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 73.53 دولار للبرميل.


في حين، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.85% إلى 78.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات لوكالة "بلومبرغ".

RT

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