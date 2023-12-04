الخارجية: إجلاء 458 أردنياً من قطاع غزة لغاية الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إنه تم إجلاء 458 أردنيا من العدد الكلي 881 أردنياً المسجلين على قوائم الوزارة في قطاع غزة لغاية أمس.



وأضاف القضاة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أنه تبقى لغاية الان في قطاع غزة 423 أردنياً من المسجلين والذي سيتم إجلاؤهم خلال الفترة القادمة ضمن خطة الإجلاء من قطاع غزة إلى المملكة .



ولفت أن عدد الأردنيين في قطاع غزة الذين يسجلون على قاعدة البيانات يزداد 20 أردنياً يومياً، منوهاً أن الخارجية مستمرة بعمليات الإجلاء لغاية آخر مواطن أردني متواجد في قطاع غزة.



وأكد أن الأردن منذ بداية الحرب يقدم جهود لإجلاء الأردنيين من قطاع غزة إلى الأردن جراء العدوان المستمر على القطاع تنفيذاً لتوجيهات ملكية.



وكانت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت عن تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر.