-->

Monday, 04 December 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية: إجلاء 458 أردنياً من قطاع غزة لغاية الآن

12/4/2023 1:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إنه تم إجلاء 458 أردنيا من العدد الكلي 881 أردنياً المسجلين على قوائم الوزارة في قطاع غزة لغاية أمس.


وأضاف القضاة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أنه تبقى لغاية الان في قطاع غزة 423 أردنياً من المسجلين والذي سيتم إجلاؤهم خلال الفترة القادمة ضمن خطة الإجلاء من قطاع غزة إلى المملكة .


ولفت أن عدد الأردنيين في قطاع غزة الذين يسجلون على قاعدة البيانات يزداد 20 أردنياً يومياً، منوهاً أن الخارجية مستمرة بعمليات الإجلاء لغاية آخر مواطن أردني متواجد في قطاع غزة.


وأكد أن الأردن منذ بداية الحرب يقدم جهود لإجلاء الأردنيين من قطاع غزة إلى الأردن جراء العدوان المستمر على القطاع تنفيذاً لتوجيهات ملكية.


وكانت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت عن تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر.


MENAFN04122023000208011052ID1107529188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث