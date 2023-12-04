الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 6 فلسطينيين من مدينة أريحا ومخيميها.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ستة شبان هم: المعتقل المحرر محمد سليمان خلف عواجنة، وحمادة بلهان من المدينة، وأحمد إبراهيم أبو شرار، ونجله إبراهيم من مخيم عين السلطان، ويزيد محمد، وعبد غازي ياغي من مخيم عقبة جبر.
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