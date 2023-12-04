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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من أريحا

12/4/2023 1:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 6 فلسطينيين من مدينة أريحا ومخيميها.


وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ستة شبان هم: المعتقل المحرر محمد سليمان خلف عواجنة، وحمادة بلهان من المدينة، وأحمد إبراهيم أبو شرار، ونجله إبراهيم من مخيم عين السلطان، ويزيد محمد، وعبد غازي ياغي من مخيم عقبة جبر.


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