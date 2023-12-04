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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من مخيم الدهيشة في بيت لحم

12/4/2023 1:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 مواطنا فسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي خالد الجعفري (22 عاما)، وشقيقه يزن (٢٩عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور(27 عاما)، وغسان ابراهيم زواهرة(40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ونبأ عمر الجعفري (30 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجه، وأحمد سامي فرارجه، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفا

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