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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إضافيين في قطاع غزة

12/4/2023 1:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، مقتل 3 جنود آخرين من قوات الجيش التي تقاتل في قطاع غزة ضد حركة حماس، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي داخل القطاع إلى 75 عسكريا، وفقا لقناة الحرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الجيش أبلغ عائلات 3 أفراد إضافيين سقطوا في معارك وسط وشمالي قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض جندي رابع لإصابات "بجروح خطيرة" في معركة جرت شمالي القطاع، حسبما ذكر هاغاري.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 401 ضابط وجندي منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر، غالبيتهم قتلوا خلال اليوم الأول في اشتباكات مع مسلحي حماس في غلاف قطاع غزة.

ومن بين هؤلاء، بلغ عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ التوغل البري داخل قطاع غزة، الذي انطلق في 27 أكتوبر، إلى 75 ضابطا وجنديا.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم شنته حماس داخل إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أدى الى مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بـ "القضاء على حماس"، وشنت قصفا مكثفا على قطاع غزة وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر.

وكانت هدنة مؤقتة دامت 7 أيام بين 24 نوفمبر والأول من ديسمبر، أتاحت تبادل العشرات من رهائن اختطفتهم حماس بسجناء فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.


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