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شتيغن يصدم برشلونة بحاجته إلى عملية جراحية

12/4/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن برشلونة تلقى صدمة قوية بعدما أصبح حارس المرمى تير شتيغن بحاجة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

قالت الصحيفة إنه من المقرر أن يجتمع الجهاز الفني مع الطاقم الطبي في النادي لمناقشة القرار النهائي بشأن إجراء العملية الجراحية من عدمه.

وذكرت: "الدولي الألماني لم يشارك مع منتخب بلاده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب مشاكل أسفل الظهر، ورغم أنه اختار العلاج وعدم المغامرة بالمشاركة في التدريبات والمباريات، وسط حالة من التفاؤل بتعافيه، ولكن التطورات التي شهدتها حالته تشير إلى حاجته بنسبة كبيرة إلى إجراء عملية جراحية".

وأضافت: "الاعتماد على العلاج الطبيعي لم يكن كافياً لتخلص حارس البرسا من الآلام التي يعاني منه، وتسبب في غيابه عن مواجهات بورتو ورايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد، كما أنه من المؤكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة ضد جيرونا، لذلك يعد الاجتماع اليوم الإثنين حاسماً بشأن موقف شتيغن النهائي وتحديد فترة غيابه عن الفريق".

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