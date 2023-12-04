شتيغن يصدم برشلونة بحاجته إلى عملية جراحية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن برشلونة تلقى صدمة قوية بعدما أصبح حارس المرمى تير شتيغن بحاجة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.
قالت الصحيفة إنه من المقرر أن يجتمع الجهاز الفني مع الطاقم الطبي في النادي لمناقشة القرار النهائي بشأن إجراء العملية الجراحية من عدمه.
وذكرت: "الدولي الألماني لم يشارك مع منتخب بلاده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب مشاكل أسفل الظهر، ورغم أنه اختار العلاج وعدم المغامرة بالمشاركة في التدريبات والمباريات، وسط حالة من التفاؤل بتعافيه، ولكن التطورات التي شهدتها حالته تشير إلى حاجته بنسبة كبيرة إلى إجراء عملية جراحية".
وأضافت: "الاعتماد على العلاج الطبيعي لم يكن كافياً لتخلص حارس البرسا من الآلام التي يعاني منه، وتسبب في غيابه عن مواجهات بورتو ورايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد، كما أنه من المؤكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة ضد جيرونا، لذلك يعد الاجتماع اليوم الإثنين حاسماً بشأن موقف شتيغن النهائي وتحديد فترة غيابه عن الفريق".
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