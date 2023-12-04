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3 نصائح لتحسين أداء بطارية سامسونغ

12/4/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عرضت صحيفة إنديان إكسبرس، 3 إعدادات في هواتف غالاكسي تساعد على إبطاء تدهور بطاريتها.

حماية البطارية

لا يجب شحن أو تفريغ الهاتف الذكي بالكامل، ووفق شركة سامسونغ، فإن شحن هاتف غالاكسي بنسبة 85% يمكن أن يطيل عمر البطارية. ولأنه يصعب مراقبة ذلك، وفرت سامسونغ خياراً يوقف
الشحن تلقائياً عندما تصل نسبته إلى 85%. ولذلك يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم تمكين حماية البطارية للحد من شحن الهاتف الذكي عند 85 %.

تعطيل الشحن السريع

يؤدي الشحن السريع إلى تسخين البطارية، وبتعطيله
في سامسونغ الذكي، يمكن منع التسخين الزائد أثناء الشحن، ما يطيل عمر البطارية. وإذا كان الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي، فيمكن أيضاً تعطيل الشحن اللاسلكي السريع، الذي يولد حرارة أعلى.

لذلك يجب االنتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم إعدادات الشحن وتعطيل الشحن السريع.

التطبيقات غير المستخدمة

تعمل العديد من التطبيقات في الخلفية، ما يستهلك الطاقة. وبتمكين وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون، يمكن منع ذلك، إذ يضع الهاتف الذكي التطبيقات التي لم تفتح منذ فترة تلقائياً في وضع السكون.

لذلك يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم استخدام الخلفية، وتمكين وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون.

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