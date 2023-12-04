مدمرة أميركية تسقط مسيرة بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيرة أمس الأحد خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.
ونقلت واشنطن تايمز، عن (سنتكوم) بيانا جاء فيه، "وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وأن المدمرة (يو أس أس كارني) من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة إلى المدمرة خلال النهار".
ورصدت المدمرة كارني صاروخا أطلق من اليمن وسقط قرب سفينة (يونيتي إكسبلورر) التي ترفع علم جزر البهاماس، وأبلغت السفينة لاحقا عن إصابتها بأضرار طفيفة جراء صاروخ آخر، كما أبلغت سفينة الشحن (نمبر 9) التي ترفع علم بنما عن وقوع أضرار مادية بسبب صاروخ أطلق من اليمن، في حين أفادت سفينة (صوفي 2) التي ترفع أيضا علم بنما عن إصابتها لكن لم تقع أي خسائر بشرية بين أفراد طاقمها.
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