يونيسف: القصف الإسرائيلي يتسبب بخسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن "أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

وأضاف إلدر، في منشور مساء أمس الأحد على حساب المنظمة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: ":"أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال".

وكتب المسؤول الأممي "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".

وكان إلدر قد وصف في مقابلة مع "سي إن إن "في وقت سابق أمس الأحد، حالة اليأس لدى الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات غزة، قائلًا: "هناك ذعر بين الناس... لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبًا".

وقال إلدر في المقابلة: "يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة "أ " إلى النقطة "ب". إنها مثل لعبة الشطرنج، إلا أنها تنتهي بموت الأطفال. إنها ليست لعبة بالنسبة لهم".

وأضاف: "يجب على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الأمر. لقد وصلنا إلى 6 آلاف طفل قتلوا، وأكثر الآن. ليس هناك شك في أن بعض الأطفال الذين رأيتهم هذا الصباح، بسبب شدة جراحهم، فإنهم لن يتمكنوا من الصمود لباقي اليوم".





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