صقر غباش ورئيس «النواب الأردني» يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 المنعقد في مدينة إكسبو دبي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية.

جرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود وتمثل نموذجاً فريداً واستثنائياً في مستوى التقارب الوثيق بين دولتين وشعبين شقيقين.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

كما تطرق الجانبان إلى استضافة الإمارات COP28 وأهمية تعزيز جهود العالم فيما يخص العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة نحو مجتمعات أكثر أمناً، ودور البرلمانات انطلاقاً من مهامها التشريعية والرقابية، حيث تلعب البرلمانات دوراً أساسياً في سن أو تشريع أو تعديل القوانين، خصوصاً المتعلقة بمجالات الطاقة والتغير المناخي.

من جهته أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذج إقليمي بارز في العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تستند على أواصر التاريخ المشترك والأهداف والرؤى الموحدة، حيث تجذرت هذه العلاقة خلال العقود الماضية، بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

وأعرب عن سعادته بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل الصندوق العالمي للمناخ وهو مؤشر إيجابي لكافة دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف.

كما وجه رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية دعوة إلى معالي صقر غباش لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس النواب.

حضر اللقاء كل من: سالم راشد علي المفتول آل علي وهلال محمد حمدان هلال الكعبي وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي وعائشة خميس علي الظنحاني، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.





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