1692 هزة ارتدادية تضرب مقاطعة بجنوب الفلبين في أعقاب زلزال قوي

ضربت أكثر من 1600 هزة ارتدادية مقاطعة بجنوب الفلبين، وذلك في أعقاب زلزال بلغت قوته 4ر7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بمئات المنازل والمباني، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الاثنين.

وكان من بين الهزات الارتدادية زلزال شدته 8ر6 درجات وقع عند الساعة 3:49 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (19.49 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) في بلدة كاجويت في مقاطعة سوريجاو ديل سور، على بعد حوالي 100 كيلومتر من بلدة هيناتوان، مركز الزلزال الذي وقع أول أمس السبت.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ( فيفولكس ) إنه سجل حتى الآن 1692 هزة ارتدادية منذ الثاني من ديسمبر.

وقال مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول، في مقابلة تلفزيونية، إن الناس يجب أن يتوقعوا المزيد من الهزات الارتدادية في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الهزات ستصبح أضعف وأقل تواترا.

وطالب باكولكول السكان المتضررين بعدم دخول منازلهم في حال تعرضها لأضرار.

وقال "عليهم البقاء في مراكز الإخلاء والتشاور مع المهندسين المدنيين للتأكد مما إذا كان من الآمن بالفعل العودة إلى منازلهم".

وتابع "إذا كان هناك شقوق واضحة أو أضرار واضحة، وإذا لم تنهر منازلهم أثناء الزلزال الرئيسي، فقد تنهار عند وقوع هزة ارتدادية قوية".

وقد سجلت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث حتى الآن حالة وفاة واحدة. وتوفيت امرأة حامل بعد انهيار جدار منزلها عليها في مدينة تاجوم بمقاطعة دافاو ديل نورت. ووردت أنباء عن وقوع أربع إصابات جراء الزلزال.

ولحقت أضرار بجسرين ولا يزالا غير صالحين للعبور، فيما عادت الكهرباء إلى معظم المناطق المتضررة.

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990، عندما قتل أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد في زلزال شدته 8ر7 درجات.





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