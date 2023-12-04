منتدى "ثقافات الطاقة العالمية" من جامعة جورجتاون في قطر يناقش تأثير الطاقة على الحياة اليومية

(MENAFN
- BLJ Worldwide) في إطار سلسلة "حوارات" التي أطلقتها جامعة جورجتاون في قطر مؤخرا، تواصل الجامعة تسليط الضوء على وجهات النظر الإقليمية والدولية بشأن التحديات الملحة التي تواجه العالم اليوم، حيث يُنظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر يومي 9 و10 ديسمبر منتدى بعنوان "ثقافات الطاقة العالمية: كيف تشكل الطاقة حياتنا اليومية" وذلك بالتعاون مع متاحف مشيرب. ويتيح المنتدى منبرًا لتبادل الأفكار ووجهات النظر الأكاديمية والفنية، وسيقام على هامشه حلقات نقاش علمي وأكاديمي رصين، ومعرض للصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية، وعروض للأفلام الوثائقية، وحوارات مع بعض الفنانين والرسامين. وسيكون المنتدى - الذي يناقش العلاقة المعقدة بين الطاقة وثقافتنا ويستكشف مختلف المسارات نحو الممارسات المستدامة – مفتوحًا للجمهور في البيوت التاريخية الأربعة التابعة لمتاحف مشيرب بوسط مدينة مشيرب في قلب الدوحة.
وعلّق الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر على هذا الحدث قائلًا: "لا يمكن تصور حياتنا العصرية التي تعتمد اعتمادًا كاملًا على التكنولوجيا والتجارة والإنتاج الصناعي دون وجود إمدادات ثابتة من الطاقة بمختلف أشكالها. ومن بين الأخطاء الشائعة التفكير بحصر تأثير الطاقة على قطاعي الاقتصاد والصناعة، وإغفال آثارها الهائلة على الثقافة والمجتمع. لذلك يناقش المنتدى المقبل ضمن سلسلة مؤتمرات "حوارات" التي تنظمها الجامعة، أهمية الطاقة في هذه المجالات بمشاركة باقة مرموقة من العلماء والمتخصصين والممارسين والفنانين الذين يتحاورون ويتناقشون في لقاءات مطولة تجمعهم معًا لتبسيط المعلومات وتقديم نتائج الأبحاث الأكاديمية لعموم الجمهور على خلافه.
وعبر نقاشات المنتدى، ستحلل نخبة متميزة من العلماء والفنانين والمهندسين المعماريين والكتاب والنشطاء من جميع أنحاء العالم الجوانب الاجتماعية والسياسية لإنتاج الطاقة واستهلاكها. وستقدم النقاشات نبذة فريدة عن الطرق المختلفة التي تشكل بها أنظمة الطاقة حياتنا اليومية وتؤثر على الخيارات الفردية والجماعية التي تتشكل حسب الثقافات البشرية.
عن المشاركة في تنظيم واستضافة هذه الفعالية يقول عبدالله النعمة، المدير العام بالإنابة لمتاحف مشيرب: «تتمثل مهمتنا في متاحف مشيرب في توفير منصة ديناميكية مفتوحة من أجل إتاحة الأبحاث الأكاديمية للجمهور بيسر ودون عناء، ونحن فخورون بخلق اجواء تشجع على المشاركة السهلة والحوار الهادف حول القضايا الحيوية المعاصرة التي تمس حياتنا جميعا، وطرح وجهات نظر جديدة حولها. ويسعدنا أن نتعاون مع جامعة جورجتاون في قطر لعقد هذا المؤتمر الذي يتناول موضوعًا مهمًا يتوافق مع التزامنا بدفع الحوار ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع.
تنطلق أعمال المنتدى بحلقات نقاشية تلقي الضوء على استخدامات الطاقة المنزلية و تنويعات الطاقة على نطاق أوسع. وسيشارك الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير العام للاتصالات المؤسسية في مشيرب العقارية، في جلسة بعنوان "المساحات التراثية ومستقبل الطاقة"، إلى جانب الدكتور هيروكي شين، من جامعة كوينز بلفاست الذي يجري حاليًا مشروعًا بحثيًا حول أدوار المؤسسات الثقافية والتراثية في التكيف الثقافي مع ظاهرة التغير المناخي.
يشارك في جلسة بعنوان "إنهاء استعمار الطاقة: فلسطين وما بعدها" العالم والمؤلف الفلسطيني الدكتور مازن قمصية، مؤسس ومدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي في بيت لحم في الضفة الغربية وهو المتحف الأول والوحيد من نوعه في فلسطين، بينما يقدم المهندس المعماري القطري إبراهيم جيدة الحائز على العديد من الجوائز رؤيته في جلسة بعنوان "العمارة والطاقة: حوار مع الممارسين".
على صعيدٍ آخر، سترأس زهرة بابار، المدير المشارك لشؤون البحوث بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، جلسة "العمل والعمال: نحو عدالة الطاقة"، بينما يشارك في جلسة "أفريقيا الكهربائية: الماضي والحاضر والمستقبل" خبيران بارزان هما الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والدكتورة ميشيل بريسيند، وهي مُحاضِرة في علم الاجتماع البيئي بجامعة كيبتاون بجنوب أفريقيا، وتتحدث عن بحثها ضمن برنامج العلوم الإنسانية البيئية في الجنوب العالمي في جامعة كيبتاون الذي يتناول التوجه نحو الطاقة المتجددة و"ديمقراطية الطاقة".
وإلى جانب الجلسات الأكاديمية المتعمقة، يعرض منتدى "ثقافات الطاقة العالمية" أعمال إبداعية متميّزة تدور حول الطاقة من خلال الحوارات مع الكتاب ومخرجي الأفلام وغيرهم من الفنانين العالميين.
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