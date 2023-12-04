Ooredoo تناقش أهمية تعزيز مجالات الأمن السيبراني في الكويت في مؤتمر كلية الكويت التقنية 2023 ktech

(MENAFN
- BPG Group) الكويت، 2 ديسمبر 2023: باعتبارها رائدة الابتكار الرقمي حول العالم في تقديم الخدمات التكنولوجية وتطوير المنصات الإلكترونية، حرصت شركة Ooredoo الكويت على المساهمة بدورها كأحد أبرز محركات التحول الرقمي في الكويت في دعم فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لأمن الحاسوب في كلية الكويت التقنية، الذي اختتم في مقر الكلية يوم 30 نوفمبر الماضي، بعد أن بحث آفاق تعزيز مجالات الأمن السيبراني في الكويت.
وفي إطار هذه المشاركة المجتمعية من Ooredoo، والتي جاءت تزامناً مع اليوم العالمي لأمن الحاسوب، بادرت الشركة، في دورها شريك رسمي للمؤتمر، بتنسيق وقيادة حلقة نقاش استكشفت فيها أهم وأحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.
والجدير بالذكر أن مؤتمر اليوم العالمي لأمن الحاسوب، الذي أقيم داخل قاعات كلية الكويت التقنية ولمدة يوم واحد، قد نجح في تقديم منصة توعوية وتثقيفية أما الجمهور المشارك من شباب الكلية، في تجربة علمية متميزة شهدت حضور لافت من ممثلي الجهات الرسمية العامة وشركات القطاع الخاص، جامعاً مجموعة مختارة من الشخصيات الريادية، منهم من مثل أبرز قادة التحول الرقمي في الكويت، بما فيهم شركة Ooredoo الكويت.
وفي هذا الصدد، جاء تعاون Ooredoo ضمن هذه المبادرة ليعكس التزام الشركة المجتمعي بتمكين الكوادر الوطنية الطموحة من الشباب ليقودوا مستقبل الاستثمارات التكنولوجية في البلاد، فقد قامت Ooredoo بدورها خلال مؤتمر ktech، كمؤسسة تكنولوجية رائدة مجال الاتصالات في الكويت، بتفعيل مشاركتها في تعزيز الحوار المتبادل وإثراء المعرفة التقنية والرقمية بين الحضور، وذلك ضمن أنجح الندوات والجلسات الحوارية، وحلقات النقاش الثقافية التي نظمت بين فعاليات المؤتمر.
وفي إدراكها لحتمية تبني ومواكبة التوجهات الحديثة والعالمية لمجالات لأمن السيبراني من قبل مؤسسات الدولة كافة، خصوصاً في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي غير المسبوق، تسعى Ooredoo بدأب من خلال هذه المبادرات إلى مشاركة خبراتها ومعرفتها التقنية في أهم الندوات والمحافل وغيرها من تجمعات لرواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد شارك فريق من الخبراء التابعين لـ Ooredoo في مؤتمر ktech لهذا العام، ليقودوا سلسلة من دوائر النقاش وورش العمل، هدفها تكوين فهم جماعي أعمق لدى الحضور عن أهم التحديات التي تواجه تطبيقات الأمن السيبراني ومخاطره الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تعيق تقدم مشروع التحول الرقمي في الكويت.
ومع اختتام مبادرتها مع ktech في اليوم العالمي لأمن الحاسوب، أكدت Ooredoo الكويت تطلعها إلى تطوير نهج تعاوني يوحد جهود منظمات الدولة ومساعي قادة صناعة التكنولوجيا من القطاع الخاص، للتصدي والتغلب على تحديات الأمن السيبراني، استكمالاً لمهمتها الأساسية وتركيزها المحوري القائم على تأسيس بنية تحتية تكنولوجية محكمة وغير مخترقة، تحيط بها بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر ولتغيراته.
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