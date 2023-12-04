أهالي كلباء يحتفون بعيد الاتحاد الـ 52

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة- 28 نوفمبر 2023:
بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء وسعادة سيف محمد الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، شهدت مدينة كلباء في الخامس والعشرين من نوفمبر، فعاليات بدأت من الرابعة مساءً بمسيرة عسكرية قادتها القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على بحيرة مدينة كلباء، واستمرت الفعاليات حتى الثامنة مساء، وتخللتها فقرات رئيسية شملت عروض ثقافية واسعة شارك فيها العديد من الجهات الحكومية وسكان كلباء.
وضمت الفعاليات عرض على المسرح الرئيسي بعنوان (لوحات فنية مبهرة)، رسمت خلالها ألوان الوطن ومنتجزاته وسعيه الدائم لاستدامة هذا الاتحاد بالمحافظة على البيئة. وازدان موقع الفعالية أيضاً بالمشاركين بالأركان المصاحبة وورش الأطفال حول البيئة.
وأتيحت للجميع فرصة المشاركة بمسابقات مسرحية متنوعة برعاية الجهات الخاصة والحكومية، كما شهدت الفعالية اطلاق الشيخ هيثم القاسمي للموقع الالكتروني للمجلس البلدي لمدينة كلباء الذي تزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.
وقال سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة كلباء: "كما دائما، تبرز مدينة كلباء باحتفالاتها المميزة في عيد الاتحاد، ويشارك أهلها بكل عفوية بالترحيب بزوار المدينة وتشجيعهم على المشاركة ببرنامج احتفالات مميز يقام في أهم وجهاتها السياحية التي لطالما استقطبت الزوار للاستمتاع بالطبيعة الجميلة وضيافة أبناء الإمارات الأصيلة".
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