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غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق في خان يونس

12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن غارات وقصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت -صباح أمس الأحد- إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية شمال خان يونس.


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