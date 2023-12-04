غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق في خان يونس

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف مناطق في خان يونس
التاريخ
12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن غارات وقصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت -صباح أمس الأحد- إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية شمال خان يونس.
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