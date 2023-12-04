قوات الاحتلال تقتحم الضفة بعشرات الآليات العسكرية

قوات الاحتلال تقتحم الضفة بعشرات الآليات العسكرية
التاريخ
12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت محافظات جنين وقلقيلية والخليل، ومخيم الجلزون، وقرية جفنا بالضفة الغربية.
وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات في جنين في أثناء اقتحامها بأكثر من 30 آلية عسكرية.
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