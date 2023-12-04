الخارجية الأميركية: مباحثات بشأن غزة بين بلينكن ورئيس الوزراء القطري

الخارجية الأميركية: مباحثات بشأن غزة بين بلينكن ورئيس الوزراء القطري
التاريخ
12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهود عودة جميع الرهائن من غزة.
وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث زيادة المساعدات للمدنيين في غزة.
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