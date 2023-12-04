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الخارجية الأميركية: مباحثات بشأن غزة بين بلينكن ورئيس الوزراء القطري

12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهود عودة جميع الرهائن من غزة.

وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث زيادة المساعدات للمدنيين في غزة.


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