سي إن إن: ازدياد عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في عدة دول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الصين والدنمارك وفرنسا وهولندا أعلنت عن زيادة في عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسبب بكتيريا "المفطورة الرئوية".



وأشارت إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي في إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية أيضا.



وأضافت أن البكتيريا يمكنها أن تتسبب في تفشي الالتهاب الرئوي كل "سنة أو ثلاث سنوات".



وتابعت: "يبدو بالتأكيد أن هذا العام قد يكون أسوأ من الأعوام الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا".



وسجلت ألمانيا في وقت سابق انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن بكتيريا "المفطورة الرئوية".



كما أعلنت الصين أن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل "المفطورة الرئوية"، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي.

