جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة الرابع شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة الرابع شمال قطاع غزة
التاريخ
12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك.
وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن إلى 392 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
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