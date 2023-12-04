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جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة الرابع شمال قطاع غزة

12/4/2023 12:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة رابع بجروح خطيرة جراء تلك المعارك.


وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن إلى 392 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.


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