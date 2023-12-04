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للأردنيين .. وظائف شاغرة في الامارات

12/4/2023 12:20:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دولة الإمارات عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في خدمات الإسعاف بإمارة أبو ظبي .


ونشرت الإمارات إعلان بالصحف اليومية الأردنية تفاصيل التخصصات المطلوبة ويمكن التقديم عبر الايميل التالي:
[email protected]








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