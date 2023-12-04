للأردنيين .. وظائف شاغرة في الامارات

للأردنيين .. وظائف شاغرة في الامارات
التاريخ
12/4/2023 12:20:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دولة الإمارات عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في خدمات الإسعاف بإمارة أبو ظبي .
ونشرت الإمارات إعلان بالصحف اليومية الأردنية تفاصيل التخصصات المطلوبة ويمكن التقديم عبر الايميل التالي:
[email protected]
MENAFN04122023000208011052ID1107529060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.