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قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى المعمداني

12/4/2023 12:20:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن قصفا إسرائيليا استهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.


وواصلت إسرائيل عدوانها على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.


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