قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى المعمداني
التاريخ
12/4/2023 12:20:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة، إن قصفا إسرائيليا استهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.
وواصلت إسرائيل عدوانها على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.
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