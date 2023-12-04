شهداء وجرحى بقصف على مخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى عدد من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار.
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