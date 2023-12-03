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ما بعد المؤسسة القابضة على دينها

12/3/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن من المتخيل ما أحدثته رؤية 2030 من نتائج أدت إلى إزاحة الفكر الظلامي المغرر به من قبل الصحويين، من الظلمات إلى النور، حتى سمعت إحدى المعلمات معلقة على إيقاعات أغنية أعدها الإرشاد الصحي بمناسبة اليوم العالمي للسكر، إذ كان تعليقها حول تحسين الإيقاعات الموسيقية المستخدمة في الأغنية. أثار التعليق نقاشًا فنيًا وتبادل أفكار لتجويد موسيقى برامج الإذاعة المدرسية، ثم استدركت المعلمة موقفها لتتذكر وتذكر زميلاتها بمرحلة بائسة كان يفرض فيها نزع الموسيقى من أي نشيد أو أغنية تقدم بالنشاطات والإذاعة المدرسية.
نعم ما نمر به من انفتاح مجتمعي وتحولات فكرية تنويرية لا نشعر بسرعتها وتفاعل المجتمع معها، لأننا بداخلها وفي قلبها، رغم أن التحول بدأ من فترة قريبة كان أشد المتفائلين يردد بأن فترة تصحيحها لن تقل عن 40 عامًا ـ فما بالكم بالمتشائمين الفاقدين الأمل من الأساس بالمجتمع وتأثير الرؤية فيه، حقيقة لم أدرك أن المجتمع فيه فئة كبيرة من الناس لم تكن الصحوة خيارها، لأنها رأت فيها الدين الحقيقي وسارت على منهجها، وهي تعتقد أن مسايرة تناقضه وتشدده هو جهاد واجب احتماله والصبر عليه، فهم حسب ما لقنوا صدقوا بأنهم الفئة القابضة على دينها في آخر الزمان، ولم يدركوا أبدًا بأن عقولهم كانت مختطفة ومحتلة لأكثر من أربعين سنة، وبعد أعوام قليلة من سحق رواد الصحوة وتدميرهم بدأوا بالعودة إلى فطرتهم الحقيقية النقية من سموم الصحوة، صحيح أن تلك المرحلة المتطرفة ما زالت تحتجز رهائن حتى الآن، أو بالمعنى الأصح ما زال هناك من يحتجز نفسه في تلك المرحلة ويعيش تناقضاتها يوميًا كلما اصطدم بالواقع المعتدل.
برأيي أن هذا الموقف الإيجابي الذي حدث من المعلمة في (البيئة التعليمية) وهي التي عرف عنها أنها ذراع مهم وقوي في بناء الأيديولوجية الصحوية في الفترة السابقة، يعتبر مؤشرًا ممتازًا ومهما وأحد نواتج التغذية الراجعة لخطة الرؤية، ليس لأنه اختصر زمن التصحيح للخراب الذي أحدثته تلك المرحلة فقط، بل مهم أيضًا لمرحلة التخطيط للقادم وتقبل المجتمع له بعدم الممانعة والترحيب بكل ما هو جديد بكل رحابة صدر، ومهم جدًا أيضًا لانطلاق العقل المبدع الذي تحرر من سطوة تلك المرحلة التي عانى فيها الأمرين ما بين تكفير وتخوين لفترة لم تكن تتقبل سوى أفكارها ولا تسمع سوى صوتها وتحارب كل من يخالفها، وهو أيضًا مؤشر ممتاز للتخطيط لمرحلة ما بعد 2030 ومسابقة العالم في تطوراته المتسارعة لبناء وازدهار الوطن، ومهم لنشر هويتنا الحقيقية للعالم الذي كان ينظر لنا بنظرة دونية.
الصحوة بمترادفاتها المنتشرة كانت وصمة عار أساءت للعرب وللإسلام وبزوالها السريع بدأ العالم يرانا بشكلنا النقي والحقيقي.

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