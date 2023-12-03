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جماعة الإخوان وابن تيمية

12/3/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يفتأ العديد من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين يقارنون بين حسن البنا وابن تيمية، ويستدلون أحيانًا بفتاوى ابن تيمية، حتى بلع العديد من مخالفي الجماعة الطعم، ورددوا الدعاية نفسها، وصاروا يهاجمون ابن تيمية بحجّة رفض التطرّف والإرهاب الذي سلكته الجماعة، وظنّوا أنهم بهذا يحطّمون الأسس الفكرية لإرهاب الجماعة، فما حقيقة انتسابهم إلى ابن تيمية؟
يعدُّ ابن تيمية أحد أغزر الكتّاب في تاريخنا الإسلامي، وقد طبع له مجموع الفتاوى في 37 مجلدًا، غير المصنّفات في مختلف المعارف والعلوم، وأحدث نقاشًا كبيرًا في زمنه في القرن الثامن هجريًا، فدارت نقاشاته مع مختلف التيارات، في قواعد اللغة، والفقه، والعقائد، والكلام، وحتى الأصول، والمنطق والفلسفة، وهو ما يختلف تمامًا عن مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، الذي لم يعرف له باعٌ في العلوم الشرعية أو غيرها، إنما اشتهر بعد أن أسس جماعة سياسية بشعارات دينية، وخلال المقالات التي كتبها البنّا كان اسم ابن تيمية غائبًا عن سطوره، وحتى كتابات سيّد قطب خلت تمامًا من الاقتباس عن ابن تيمية، وهو ما يدفع إلى مراجعة الادعاء بأنَّ الجماعة اعتمدت على كتب ابن تيمية.
فلم يكن اسم ابن تيمية معروفًا بين الجماعة في بداياتها، في أوائل القرن العشرين حتى منتصفه، ورغم عدم ارتكازها على اسمه أو مؤلفاته، فإنها حينها تورطتْ في الاغتيال السياسي لخصومها، وأسست نظامًا خاصًا مسلّحًا يأتمر بأوامر حسن البنا، الذي لم يحرص على الدخول في دقائق علم الكلام، أو الدخول في أيِّ جدال فقهي، إذ كان همُّ البنّا يتلخّص في جمع أكبر قدر ممكن من الجنود المطيعين تحت رايته، لتوجيههم بما يراه من مصلحة الجماعة، في ظرف انتشار الأخبار عن انبعاث الحركات القومية المتشددة في العالم، مثل الفاشية في إيطاليا، والنازية في ألمانيا، فكانت جماعة الإخوان تحاكي الأحزاب اليمينية المتطرفة أكثر من كونها تمتثل لتعاليم دينية لمصلح قبلها بقرون.
ومع الصراع على السلطة بين جماعة الإخوان وجمال عبد الناصر في الخمسينات والستينات، فإنَّ العديد من أعضائها جاؤوا إلى السعودية مثل محمد قطب شقيق سيّد قطب، فوجدوا أنَّ اسم ابن تيمية حاضرا فيها، ومحل احترام بين علمائها وطلبة العلم، ومن هنا بدأ دخول اسم ابن تيمية في التراث الإخواني، الذي لا يجد له الباحث أثرًا في رسائل البنا، ولا الهضيبي، ولا سيّد قطب، فتعامل هؤلاء الإخوان مع تراث ضخم جدًا للرجل ففهموا أنه يمكنهم الاقتطاع منه، وتوظيفه لتسويغ أغراضهم، وأول رصد لتوظيف ابن تيمية في الصدام مع السلطة كان مع محمد عبد السلام فرج من جماعة (الجهاد المصرية)، في كتابه المسمّى (الفريضة الغائبة) في السبعينات، إذ وظف فيه فتوى لابن تيمية في التتار الذين احتلوا العديد من المناطق الإسلامية، ومنها موطن ابن تيمية في الشام، ثم ادعوا الإسلام، فرفض ابن تيمية الاعتراف بإسلامهم، واعتبرهم غزاة محتَلين، فاقتطع كلامه محمد عبد السلام من هذا السياق وجعله فتوى في الدولة المصرية!
على أنَّ ما قام به التتر كان شبيهًا بما فعله نابليون في الحملة الفرنسية في مصر (1798)، حين ادعى نابليون الإسلام، وبقي على احتلاله! وكان موقف ابن تيمية من التتار مبنيًا على عدة استدلالات منها أنَّ التتار بقوا يحتفظون بتراث جنكيزخان معظمًا بينهم أكثر من التعاليم الإسلامية، حتى انتشر بينهم تفضيل جنكيزخان على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون بأنّه ملك ابن ملك، بخلاف النبي! فتم نزع هذا من سياقه، وتوظيفه في الحكم في مصر! وقد جعل بعض الباحثين نص محمد عبدالسلام أول دعوة إلى اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات.
ومن رحم هذه الاستدلالات والتوظيف، صار المرشد الثالث للإخوان عمر التلمساني، يذكر ابن تيمية ويقارن بينه وحسن البنا، ويعتبر أنهما جزء من مشروع واحد، وهو ما يظهر أنَّ الجماعة سعت إلى توظيف نصوص لابن تيمية منتزعة من سياقها في أغراضها السياسية، لادعاء أنها دعوة دينية لها تاريخ قبل تأسيسها بقرون، لإخفاء حقيقة أنها نشأت لأغراض سياسية، بالتآمر للوصول إلى السلطة، فزعمت في سبيل ذلك ارتكازها على تعاليم دينية، في حين أنها لم تعتمد على مذهب معيّن، أو عالم معيّن، بل هي جماعة سياسية توظّف الأقوال حسب منفعتها.

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