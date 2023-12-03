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الرمال السعودية النفط الجديد

12/3/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا لا نبيع الرمال؟ هل تعلم أن هناك دولًا تبيع الرمال؟! نعم هناك دول لديها مشاريع إنشائية ضخمة وبعضها تدفن البحر لزيادة مساحة اليابسة. هذه فكرة تجارية بحتة ولدينا بحر رمال كامل وهو الربع الخالي (الغالي).
لا شك لدينا كمية هائلة من الرمال والتي تصلح للبيع وإيجاد طرق إبداعية اقتصادية للاستفادة منها، وعلينا بطريقة أو بأخرى بيعها! سوق الرمال العالمي سوق ملياري بامتياز. الرمال التي تبدو وكأنها مورد وفير، هي الأساس للعديد من مشاريع البناء في جميع أنحاء العالم. وفي السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه مفاجئ وغالبًا ما يتم تجاهله -وهو التجارة الدولية للرمال- حيث تنخرط البلدان في جميع أنحاء العالم الآن في أعمال بيع الرمال للشركات العالمية والدول الأخرى، مما يؤدي إلى شبكة معقدة من الآثار البيئية والاقتصادية والجيوسياسية، وهناك طلب متزايد بسبب التحضر السريع، وتطوير البنية التحتية، وطفرة البناء في أجزاء مختلفة من العالم، وتساهم الرمال في مشاريع نوعية كالجزر الاصطناعية.
الرمال عنصر حاسم في إنتاج رقائق الخرسانة والزجاج والسيليكون، مما يجعلها موردا أساسيا لصناعات البناء والتكنولوجيا، وهناك لاعبون كبار في تجارة الرمال حيث أصبحت البلدان التي لديها مصادر وفيرة للرمال عالية الجودة لاعبين رئيسيين في هذا السوق المتطور. وقد وضعت دول مثل أستراليا والهند وماليزيا وفيتنام نفسها كموردين رئيسيين للرمال لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
استخراج الرمال وتصديرها أصبحت صناعات مربحة لهذه البلدان، مما يساهم بشكل كبير في اقتصاداتها، وفي حين أن تجارة الرمال لها فوائد اقتصادية، إلا أنها تأتي بتكلفة بيئية كبيرة. يمكن أن يؤدي التعدين العشوائي للرمال إلى استنزاف مجاري الأنهار والمناطق الساحلية، مما يتسبب في تآكلها، وتدمير الموائل، وتعطيل النظم البيئية المائية. ويمكن أن تؤدي عملية الاستخراج أيضا إلى زيادة الترسيب، مما يؤثر سلبا على جودة المياه والحياة البحرية.
وهذا مما يسمى التعدين غير القانوني للرمال، وقد أدى ارتفاع الطلب على الرمال إلى ظهور عالم غامض من استخراج الرمال غير القانوني، ويمكن لأنشطة الاستخراج غير المنظمة، والتي غالبا ما تكون مدفوعة بالجريمة المنظمة، أن تكون لها عواقب مدمرة على البيئة والمجتمعات المحلية؛ لهذا تكافح الحكومات والمنظمات البيئية مع التحدي المتمثل في الحد من استخراج الرمال غير القانوني مع ضمان إمدادات مستدامة من هذا المورد الأساسي.
لقد أدخلت تجارة الرمال أبعادا جديدة للعلاقات الجيوسياسية حيث تجد البلدان ذات الموارد الرملية الوفيرة نفسها في مواقع إستراتيجية، وتتفاوض على صفقات مع الدول التي تعاني من النقص، وتتمتع تجارة الرمال بالقدرة على التأثير في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث تسعى الدول إلى تأمين وصولها إلى هذه السلعة الحيوية، وإدراكا للآثار البيئية والاجتماعية لاستخراج الرمال بشكل غير خاضع للرقابة، لهذا تتخذ بعض البلدان خطوات لتنظيم هذه الصناعة، حيث أصبح تنفيذ ممارسات الاستخراج المستدامة، وإنفاذ المعايير البيئية، وتعزيز بدائل الاستخدام التقليدي للرمال، من أولويات الحكومات والمنظمات الدولية.
ولعلنا نلتفت لهذا (النفط الجديد) وننظم هذا المورد المهم بحيث نصبح في واجهة عمليات بيع الرمال العالمية ذات الجودة العالية، والأهم إدراك أن الرمال مورد طبيعي غير متجدد.

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