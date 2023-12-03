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أمريكا تغطي الحرب على غزة بمواقف زئبقية

12/3/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لحظة كتابة هذا المقال كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يكرر في مؤتمر صحفي آخر أن رئيس السلطة الفلسطينية لم يُدِن هجوم ((حماس)) حتى الآن، وأن هذه السلطة لا تحارب الإرهاب بل تموله، ولا تربي الأجيال الفلسطينية على السلام بل على ((إزالة إسرائيل))، وبالتالي فإن هذه السلطة لا يمكن أن تعود إلى غزة وأن يُعتمد عليها في إدارة القطاع ((إلا بعد تغييرها)). أكثر من ذلك، ذهب بنيامين نتنياهو إلى اعتبار أن السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعودة إلى فلسطين كان ((الخطأ الأكبر)) الذي ارتُكب في ((اتفاقات أوسلو)). كان أقصى موقف استطاع الرئيس محمود عباس إعلانه هو إدانة ((قتل المدنيين من الجانبين))، وهو ما تبنته غالبية دول العالم وما أمكن إثباته في القرارات أو مشاريع القرارات الدولية، بعدما كانت قوات الاحتلال بدأت عمليات القصف متعمدة قتلاً جماعياً للمدنيين في قطاع غزة لا سيما الأطفال والنساء، ومتقصدة تعطيل المستشفيات وتشديد الحصار لحرمان السكان من الماء والغذاء والدواء والكهرباء والإنترنت والمأوى.
ليس للإسرائيليين أن يتحدثوا عن ((التربية)) التي يتلقاها الأطفال الفلسطينيون، فهؤلاء يعيشون المأساة المستمرة جيلاً بعد جيل في كل أنحاء فلسطين، وليسوا منخرطين جميعاً في المقاومة المسلحة، بل إن هناك جيلاً منهم ترعرع آملاً بـ((حياة طبيعية)) لكنه يرى بأم العين وحشية ممارسات الاحتلال وجرائمه تسد أمامه الآفاق. وفي المقابل يرى أن أجيال الشعب الآخر على أرضه معسكرة كلّها. وعندما حل، أخيراً، اليوم العالمي للطفل (20 نوفمبر 2023) كانت التقارير الدولية تقول، إن خمسة أطفال يُقتلون كل ساعة في غزة، فيما بث شريط أُعد للمناسبة لطفلات إسرائيليات ينشدن: ((المقاتلات الإسرائيلية تقصف، دمار، دمار/ لن يبقى هناك شيء آخر العام/ سنقضي عليهم خلال عام كامل))... كانت الأنشودة تعبيراً عن نشر الكراهية وعما تزرعه ((التربية)) الإسرائيلية في أذهان أطفالها، وقد دفعتها الانتقادات لاحقاً إلى حذفها من كل المواقع.
قبل أن يظهر نتنياهو وحيداً في المؤتمر الصحفي، قائلاً إن وزير دفاعه يوآف غالانت لم يشأ الظهور معه، كانت نائبة الرئيس الأمريكي تدلي في دبي (على هامش مشاركتها في مؤتمر ((كوب 28))) بما اعتُبر الأهداف الرئيسية لواشنطن عند ((انتهاء)) الحرب على غزة، أي إن الإدارة الأمريكية تواصل تأييدها للحرب وللأهداف الإسرائيلية منها لكنها توهم الرأي العام الدولي بأنها تحاول وقفها عبر هُدن تبادل الأسرى والرهائن، أو ربما تحاول التعبير عن يأسها من إمكان إقناع إسرائيل بـ((تصويب)) هذه الحرب لتكون ((أكثر احتراماً)) للقانون الدولي الإنساني. وبعدما سارعت الولايات المتحدة إلى ((التأييد المطلق)) لإسرائيل تأخرت في محاولة ترويض وحشيتها، على افتراض أنها صادقة.
حين قال الوزير أنطوني بلينكن إن الإسرائيليين سيبذلون جهداً لـ((تجنب المدنيين))، أضاف فوراً أن أمريكا لا تزال تدعم ((حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها))، والعبارة الثانية تنفي الأولى. قبل ساعات كانت ((نيويورك تايمز)) كشفت وجود وثائق تؤكد أن خطة عملية ((طوفان الأقصى)) كانت لدى الأجهزة العسكرية والاستخبارية قبل عام من تنفيذها، متسائلة طبعاً عن سبب إهمال تلك المعلومات. ولحظة كان بلينكن يطلق ((تطميناته)) الملتبسة للمدنيين الغزيين كان سبعمئة منهم سقطوا بين قتيل وجريح مع انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي. وبالتزامن راح الإعلام الأمريكي يعلن عن أمور عدة: أولها، أن واشنطن زودت إسرائيل شحنة من القنابل الخارقة التي تحتاج إليها في عملياتها المقبلة (فكيف ستتجنب المدنيين). وثانيها، أن إسرائيل تنوي إنشاء ((منطقة عازلة)) في القطاع (وهذا اقتطاع من أراضي غزة). وثالثها، أن عبقرية رون ديرمر (المستشار الإستراتيجي لنتنياهو) تفتقت عن خطة لتهجير فلسطينيي غزة بحراً إلى دول أخرى، وكأنه استوحاها من ((سفر الخروج)) التوراتي أو من واقعة سفن نقل يهود أوروبا (عام 1947) إلى أرض فلسطين.
ما لا يقوله بلينكن صراحة يتولى جون كيربي (الناطق باسم مجلس الأمن القومي) توضيحه، ومما قال إن الإدارة لم تجرِ تقويماً للنهج الحربي الإسرائيلي وإنها ((مبدئياً ضد تقليص أراضي القطاع))، لكنها ((تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها)). هذا الإصرار على دعم هذا ((الحق)) ينطوي على ازدراء أمريكي لكل ما قيل طوال الأسابيع الماضية عن التناقض بين الاحتلال و((حقه)) في الدفاع عن الاحتلال وتوسيعه. أما نائبة الرئيس كمالا هاريس فاستخدمت الأسطوانة الأمريكية نفسها وأضافت أن لإسرائيل ((حقّاً مشروعاً في تنفيذ عمليات عسكرية ضد حماس التي شنّت هجمات عليها))، لكن ((يجب احترام القانون الدولي الإنساني))، إلا أنها لم تحدّد مَن (غير واشنطن) يقرّر أنها لم تحترمه، فمعظم العالم قال إنها ((تجاوزت ذلك الحق)) و((ترتكب جرائم حرب))، بل نُقل عن البابا فرنسيس أن ((ما يجري تخطّى الحرب وأصبح ارهاباً)) أي ((إرهاب دولة)).
لا أحد في الإدارة الأمريكية يلفظ كلمة ((الاحتلال))، لكن المهم أن نائبة الرئيس قدمت ما يُفترض أنها مواقف أمريكية ((مبدئية)) و((رسمية)) تتعامل بها واشنطن مع كل الأطراف المعنية بالأزمة، باستثناء إسرائيل. غير أنها مواقف لما بعد ((انتهاء الحرب))، ولا تأخذ في الاعتبار أن الحرب قد تؤدي إلى نتائج تضطر واشنطن لتغيير مواقفها، لمصلحة إسرائيل. قالت هاريس إن الولايات المتحدة ((تحث إسرائيل على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين)) (مدركة مسبقاً أنها لم ولن تفعل)، وإنها ((تطالب بتضييق منطقة القتال خلال أي هجوم في جنوب غزة وضمان تخصيص مناطق آمنة للمدنيين)) (لكن مجرد الوصول إلى الجنوب يعني استحالة وجود أي منطقة آمنة). قالت أيضاً إن واشنطن ((لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية)) (لكن أحداً لا يرى في القصف الإسرائيلي تشجيعاً للسكان على البقاء بل إصراراً على اقتلاعهم من بيوتهم وتهجيرهم قسراً)، وإنها ((تريد أن ترى الضفة وغزّة موحّدتين في ظل السلطة الفلسطينية بعد تعزيز قواتها الأمنية)) (ولم يتأخر نتنياهو في الرد رافضاً عودة السلطة إلى غزة، وهو يعارض أصلاً توحيد الضفة وغزة)...
أيّهما يمكن تصديقه هنا، التهجير الإسرائيلي الفعلي أم الرفض الأمريكي اللفظي للتهجير، وهل أن واشنطن تميز ((التهجير القسري)) (يُعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي) عن ((التهجير الطوعي)) إلى دول عربية أو إفريقية كي يُقَدَّم عندئذ على أنه ((أكثر إنسانية)) من القتل؟ هذه الزئبقية في المواقف الأمريكية ترمي فقط للتغطية على الجرائم الإسرائيلية، ويتبدى كل يوم أن ما يقال عن ((خلافات)) بين إسرائيل وواشنطن مجرد ((هراء))، فالأخيرة ملتزمة دعم الحرب ولا يمكن إخراج إسرائيل من حرب إجرامية كهذه إلى ((عملية سياسية سلمية)).
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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