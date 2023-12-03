-->

Monday, 04 December 2023 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نماذج لأبراج سكنية وسط مشعر منى

12/3/2023 11:14:42 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بالبدء في بناء عدة نماذج لأبراج سكنية وسط مشعر منى مماثلة للأبراج السابقة المبنية على سفوح جبال منى، وسيستفاد منها خلال موسم حج هذا العام 1445.
((الوطن)) رصدت الأعمال القائمة حاليا لبناء نماذج الأبراج وسط مشعر منى لإنجاز نماذج الأبراج التي لا تزال تحت الإنشاء، حيث سيتم التوسع فيها على مراحل بالمستقبل، وستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى.
يذكر أن مشروع خيام مشعر منى المطورة يعد أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة المملكة في المشاعر المقدسة؛ لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وسخرت المملكة إمكاناتها لتوفير الخيام المطورة المصنوعة من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة ((التفلون)) المقاومة للحرارة العالية والاشتعال، والتي ينعدم منها انبعاث الغازات السامة، حيث استخدم في الخيام أفضل التقنيات الحديثة في مراحل التصنيع والتنفيذ، وترتبط ببعضها البعض بواسطة ممرات، وتحاط كل مجموعة خيام بأسوار معدنية تضم أبوابًا رئيسة وأخرى للطوارئ. كما يعتبر مشروع الخيام المطورة في مشعر منى أكبر مدينة خيام في العالم.
مشروع الخيام المطورة
%20 من مساحة مشعر منى
30 ألف رشاش لمكافحة الحرائق
3 آلاف كاميرا مراقبة
12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه
15 ألف وحدة تكييف وتهوية
8 في 8 أمتار أبعاد الخيمة النمطية
100 كلم مواسير لشبكة إطفاء الحريق

MENAFN03122023000089011017ID1107528968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث