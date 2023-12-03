نماذج لأبراج سكنية وسط مشعر منى

(MENAFN
- Al Watan) شرعت الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بالبدء في بناء عدة نماذج لأبراج سكنية وسط مشعر منى مماثلة للأبراج السابقة المبنية على سفوح جبال منى، وسيستفاد منها خلال موسم حج هذا العام 1445.
((الوطن)) رصدت الأعمال القائمة حاليا لبناء نماذج الأبراج وسط مشعر منى لإنجاز نماذج الأبراج التي لا تزال تحت الإنشاء، حيث سيتم التوسع فيها على مراحل بالمستقبل، وستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى.
يذكر أن مشروع خيام مشعر منى المطورة يعد أحد أكبر المشروعات التي نفذتها حكومة المملكة في المشاعر المقدسة؛ لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وسخرت المملكة إمكاناتها لتوفير الخيام المطورة المصنوعة من الأنسجة الزجاجية المغطاة بمادة ((التفلون)) المقاومة للحرارة العالية والاشتعال، والتي ينعدم منها انبعاث الغازات السامة، حيث استخدم في الخيام أفضل التقنيات الحديثة في مراحل التصنيع والتنفيذ، وترتبط ببعضها البعض بواسطة ممرات، وتحاط كل مجموعة خيام بأسوار معدنية تضم أبوابًا رئيسة وأخرى للطوارئ. كما يعتبر مشروع الخيام المطورة في مشعر منى أكبر مدينة خيام في العالم.
مشروع الخيام المطورة
%20 من مساحة مشعر منى
30 ألف رشاش لمكافحة الحرائق
3 آلاف كاميرا مراقبة
12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه
15 ألف وحدة تكييف وتهوية
8 في 8 أمتار أبعاد الخيمة النمطية
100 كلم مواسير لشبكة إطفاء الحريق
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