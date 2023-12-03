7 آلاف شتلة لفاكهة الدراقون بالمناطق

(MENAFN
- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة نجاحها في زراعة 7 آلاف شتلة زراعية من فاكهة ((الدراقون)) بأصنافه الثلاثة المختلفة تحت ظروف بيئية مختلفة، وسط ملاحظة ومتابعة عدد من المزارعين؛ بهدف إثراء التجربة علميـًا ومجتمعيًا، وتعزيز الاستدامة الزراعية في المملكة وفق رؤية السعودية 2030، المستهدفة هذا النوع لإدخاله إلى المملكة فهي فاكهة جديدة من العائلة الصبارية تساعد المزارعين على التنوع في الإنتاجية من ثمار الفاكهة ذات المردود العالي والقليل في استهلاك المياه المستخدمة بالري.
أمن غذائي
يعد ((الدراقون)) أو ((نبات التنين)) من أغلى الفواكه في العالم، وينمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية التي تفتح أزهارها في الليل فقط، وهو من المحاصيل الواعدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مرحلتها الأولى، لما يتميز به من فوائد صحية وغذائية، ويسهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، ويُصنّف ((الدراقون)) ضمن النباتات التشجيرية المتفرّعة، التي تشكّل جذورًا هوائية تتسلق من خلالها، وقد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 أمتار.
فوائد صحية
تعد فاكهة التنين غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول والبيتايسانين، تحمي هذه المواد الطبيعية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة - وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان والشيخوخة المبكرة.
كما أنها خالية من الدهون بشكل طبيعي وغنية بالألياف. وتعتبر وجبة خفيفة جيدة لأنها يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات.
كذلك تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ويقول الباحثون إن هذا قد يكون جزئيًا لأنه يحل محل الخلايا التالفة في البنكرياس التي تصنع الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد جسمك على تكسير السكر. لكن ليس من الواضح مقدار فاكهة التنين التي يجب أن تأكلها للحصول على هذه الفوائد.
وتحتوي الفاكهة على البريبايوتكس، وهي أطعمة تغذي البكتيريا الصحية المسماة البروبيوتيك في الأمعاء، ويمكن أن يؤدي وجود المزيد من البريبايوتكس في الجسد إلى تحسين توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء. كما أنها تساعد على هضم الطعام، إضافة إلى أن فاكهة التنين غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، وهي مفيدة لجهاز المناعة.
التفاعلات الدوائية
يحتوي كل من التنين الطازج والمجفف على نسبة عالية من فيتامين (ك)، والأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم مثل الوارفارين يحتاجون إلى الحفاظ على مستويات فيتامين ك في نظامهم الغذائي، لذلك قد يرغبون في تجنب فاكهة التنين، ونظرًا لأن فاكهة التنين تحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإن تناول الكثير منها وخاصةً المجفف، يمكن أن يسبب الإسهال، وقد يكون لدى بعض الناس حساسية من التنين. إذ وجد الباحثون أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح، كانت لديهم اختبارات حساسية الجلد إيجابية تجاه التنين الطازج.
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