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7 آلاف شتلة لفاكهة الدراقون بالمناطق

12/3/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة نجاحها في زراعة 7 آلاف شتلة زراعية من فاكهة ((الدراقون)) بأصنافه الثلاثة المختلفة تحت ظروف بيئية مختلفة، وسط ملاحظة ومتابعة عدد من المزارعين؛ بهدف إثراء التجربة علميـًا ومجتمعيًا، وتعزيز الاستدامة الزراعية في المملكة وفق رؤية السعودية 2030، المستهدفة هذا النوع لإدخاله إلى المملكة فهي فاكهة جديدة من العائلة الصبارية تساعد المزارعين على التنوع في الإنتاجية من ثمار الفاكهة ذات المردود العالي والقليل في استهلاك المياه المستخدمة بالري.
أمن غذائي
يعد ((الدراقون)) أو ((نبات التنين)) من أغلى الفواكه في العالم، وينمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية التي تفتح أزهارها في الليل فقط، وهو من المحاصيل الواعدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مرحلتها الأولى، لما يتميز به من فوائد صحية وغذائية، ويسهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، ويُصنّف ((الدراقون)) ضمن النباتات التشجيرية المتفرّعة، التي تشكّل جذورًا هوائية تتسلق من خلالها، وقد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 أمتار.
فوائد صحية
تعد فاكهة التنين غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وحمض الفينول والبيتايسانين، تحمي هذه المواد الطبيعية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة - وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان والشيخوخة المبكرة.
كما أنها خالية من الدهون بشكل طبيعي وغنية بالألياف. وتعتبر وجبة خفيفة جيدة لأنها يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول بين الوجبات.
كذلك تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ويقول الباحثون إن هذا قد يكون جزئيًا لأنه يحل محل الخلايا التالفة في البنكرياس التي تصنع الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد جسمك على تكسير السكر. لكن ليس من الواضح مقدار فاكهة التنين التي يجب أن تأكلها للحصول على هذه الفوائد.
وتحتوي الفاكهة على البريبايوتكس، وهي أطعمة تغذي البكتيريا الصحية المسماة البروبيوتيك في الأمعاء، ويمكن أن يؤدي وجود المزيد من البريبايوتكس في الجسد إلى تحسين توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء. كما أنها تساعد على هضم الطعام، إضافة إلى أن فاكهة التنين غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، وهي مفيدة لجهاز المناعة.
التفاعلات الدوائية
يحتوي كل من التنين الطازج والمجفف على نسبة عالية من فيتامين (ك)، والأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم مثل الوارفارين يحتاجون إلى الحفاظ على مستويات فيتامين ك في نظامهم الغذائي، لذلك قد يرغبون في تجنب فاكهة التنين، ونظرًا لأن فاكهة التنين تحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإن تناول الكثير منها وخاصةً المجفف، يمكن أن يسبب الإسهال، وقد يكون لدى بعض الناس حساسية من التنين. إذ وجد الباحثون أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح، كانت لديهم اختبارات حساسية الجلد إيجابية تجاه التنين الطازج.

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