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جيرارد عالق في نفق مظلم

12/3/2023 11:14:42 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاتفاق تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، نتائجه السلبية، بعدما سقط أمام الأخدود.
ودخل الاتفاق وجيرارد نفقا مظلما لم يعرفا كيفية الخلاص منه على مدار 8 جولات، خسر خلالها الكوماندوز 4 مباريات، وتعادل في مثلها، إذ كان آخر انتصاراته الدورية في الجولة السابعة على حساب الطائي 4 / 3، في سبتمبر الماضي، وإجمالا، خاض فارس الدهناء 17 مباراة تحت قيادة جيرارد، 15 منها في الدوري، واثنتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ودعها من ثمن النهائي.
وخلال تلك المباريات كسب الاتفاق 7 مباريات، مقابل 5 خسائر و5 تعادلات.

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