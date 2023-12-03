جيرارد عالق في نفق مظلم

(MENAFN
- Al Watan) واصل الاتفاق تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، نتائجه السلبية، بعدما سقط أمام الأخدود.
ودخل الاتفاق وجيرارد نفقا مظلما لم يعرفا كيفية الخلاص منه على مدار 8 جولات، خسر خلالها الكوماندوز 4 مباريات، وتعادل في مثلها، إذ كان آخر انتصاراته الدورية في الجولة السابعة على حساب الطائي 4 / 3، في سبتمبر الماضي، وإجمالا، خاض فارس الدهناء 17 مباراة تحت قيادة جيرارد، 15 منها في الدوري، واثنتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ودعها من ثمن النهائي.
وخلال تلك المباريات كسب الاتفاق 7 مباريات، مقابل 5 خسائر و5 تعادلات.
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