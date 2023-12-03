كاسترو يريح الأساسيين

كاسترو يريح الأساسيين
التاريخ
12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، يسعى لإراحة لاعبيه الأساسين أمام استقلال دوشنبه، غدًا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.
ويأتي قرار المدرب البرتغالي، بهدف إراحة اللاعبين الأساسين، بعد ضغط المباريات، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال بثلاثية نظيفة في ديربي الرياض بالجولة الـ15 بدوري روشن.
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