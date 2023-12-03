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كاسترو يريح الأساسيين

12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، يسعى لإراحة لاعبيه الأساسين أمام استقلال دوشنبه، غدًا، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.
ويأتي قرار المدرب البرتغالي، بهدف إراحة اللاعبين الأساسين، بعد ضغط المباريات، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال بثلاثية نظيفة في ديربي الرياض بالجولة الـ15 بدوري روشن.

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