جيسوس يستبعد العويس
التاريخ
12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) اضطر مدرب الهلال البرتغالي، جورجي جيسوس، إلى استبعاد حارس المرمى، محمد العويس، من حساباته أمام ناساجي الإيراني، للمرة الثانية من القائمة، بسبب معاناته من إصابة في الظهر.
وتعرض العويس لتلك الإصابة خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الحزم، في الـ25 من الماضي، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.. ويخضع العويس حاليًا إلى برنامج تأهيلي.
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