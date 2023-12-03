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جيسوس يستبعد العويس

12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اضطر مدرب الهلال البرتغالي، جورجي جيسوس، إلى استبعاد حارس المرمى، محمد العويس، من حساباته أمام ناساجي الإيراني، للمرة الثانية من القائمة، بسبب معاناته من إصابة في الظهر.
وتعرض العويس لتلك الإصابة خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الحزم، في الـ25 من الماضي، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.. ويخضع العويس حاليًا إلى برنامج تأهيلي.

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