الليث يفقد أنيابه

(MENAFN
- Al Watan) يمر الشباب بحالة غير مسبوقة منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي، ويعاني الليث حاليا خطر الوقوع في مراكز الهبوط، ولا سيما أن ما يفصله عن صاحب المركز الـ16 في دوري روشن السعودي للمحترفين، أول مراكز الهبوط، 3 نقاط فقط. كما أن الفريق لم يعد صعب المراس، أو خصما قويا لمنافسيه، بل على النقيض ظهر خلال الجولات الـ15 الماضية كصيد سهل، حتى أنه بات يفقد نقاطا بالجملة، آخرها خسارته أمام التعاون في ختام الجولة الـ15 للدوري. وفقد الليث 29 نقطة من أصل 45 نقطة كانت متاحة أمامه بـ64.45%، ولم يتمكن من حصد سوى 16 نقطة بـ35.55% وضعته في المركز الـ12.
انتصارات قليلة
خلال الجولات الـ15 الماضية لم يتذوق الشباب طعم الانتصار إلا في 4 مناسبات جاءت على حساب الفيحاء في الجولة السادسة، والحزم في السابعة، والطائي في العاشرة، والاتحاد في الـ12، بينما تعادل في 4 مباريات فقط، كانت مع الأخدود في الجولة الأولى، وضمك في الثالثة، والرياض في التاسعة، والأهلي في الـ14.
وخسر الليث 7 مواجهات: أمام الوحدة في الجولة الثانية، والنصر في الرابعة، والخليج في الخامسة، والهلال في الثامنة، وأبها في الـ11، والرائد في الـ13، والتعاون في الـ15، أي أن نسبة خسائر الليث بلغت 46% من مبارياته حتى الآن مقابل 27% انتصارات ومثلها تعادلات.
ضعف هجومي ودفاعي
لم ينجح الشبابيون في زيارة شباك المنافسين سوى 17 مرة، بينما استقبلت شباك الليث 23 هدفا. ويعتبر هجوم الفريق واحدا من أضعف خطوط الهجوم في أندية الدوري، في حين يعد دفاعه من خطوط الدفاع الأضعف في الدوري، على الرغم من أنه ليس الأضعف.
- %46 من مباريات الشباب خسائر
- %27 فقط انتصارات الليث
- الشباب خسر 64.45% من نقاط الجولات الماضية
- الفريق افتقد للقوة الهجومية وكذلك الدفاعية
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