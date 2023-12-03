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الليث يفقد أنيابه

12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يمر الشباب بحالة غير مسبوقة منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي، ويعاني الليث حاليا خطر الوقوع في مراكز الهبوط، ولا سيما أن ما يفصله عن صاحب المركز الـ16 في دوري روشن السعودي للمحترفين، أول مراكز الهبوط، 3 نقاط فقط. كما أن الفريق لم يعد صعب المراس، أو خصما قويا لمنافسيه، بل على النقيض ظهر خلال الجولات الـ15 الماضية كصيد سهل، حتى أنه بات يفقد نقاطا بالجملة، آخرها خسارته أمام التعاون في ختام الجولة الـ15 للدوري. وفقد الليث 29 نقطة من أصل 45 نقطة كانت متاحة أمامه بـ64.45%، ولم يتمكن من حصد سوى 16 نقطة بـ35.55% وضعته في المركز الـ12.
انتصارات قليلة
خلال الجولات الـ15 الماضية لم يتذوق الشباب طعم الانتصار إلا في 4 مناسبات جاءت على حساب الفيحاء في الجولة السادسة، والحزم في السابعة، والطائي في العاشرة، والاتحاد في الـ12، بينما تعادل في 4 مباريات فقط، كانت مع الأخدود في الجولة الأولى، وضمك في الثالثة، والرياض في التاسعة، والأهلي في الـ14.
وخسر الليث 7 مواجهات: أمام الوحدة في الجولة الثانية، والنصر في الرابعة، والخليج في الخامسة، والهلال في الثامنة، وأبها في الـ11، والرائد في الـ13، والتعاون في الـ15، أي أن نسبة خسائر الليث بلغت 46% من مبارياته حتى الآن مقابل 27% انتصارات ومثلها تعادلات.
ضعف هجومي ودفاعي
لم ينجح الشبابيون في زيارة شباك المنافسين سوى 17 مرة، بينما استقبلت شباك الليث 23 هدفا. ويعتبر هجوم الفريق واحدا من أضعف خطوط الهجوم في أندية الدوري، في حين يعد دفاعه من خطوط الدفاع الأضعف في الدوري، على الرغم من أنه ليس الأضعف.
- %46 من مباريات الشباب خسائر
- %27 فقط انتصارات الليث
- الشباب خسر 64.45% من نقاط الجولات الماضية
- الفريق افتقد للقوة الهجومية وكذلك الدفاعية

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