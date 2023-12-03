-->

Monday, 04 December 2023 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزعيم والعميد في مهمتي التمسك بالصدارة

12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض ممثلا الكرة السعودية الهلال والاتحاد، مواجهتي تحصيل حاصل في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما ضمنا بلوغ ثمن نهائي البطولة القارية، حينما يستقبل الزعيم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضيفه ناساجي الإيراني، لحساب المجموعة الرابعة، ويستضيف العميد نظيره سباهان أصفهان الإيراني على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، لحساب المجموعة الثالثة. ويخوض الهلال مواجهته الأخيرة في دور المجموعات وهو في صدارة المجموعة D، برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وبسجل خالٍ من الخسائر، ويريد أن ينهي مبارياته في المجموعة بأفضل شكل ممكن استعدادا للاستحقاقات المقبلة. في المقابل يحل ناساجي الإيراني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط فاقدا المنافسة على أي من مراكز التأهل سواء الصدارة أو حتى الوصافة ليدخل سباق أفضل الثواني في المجموعات الخمس عن غرب آسيا. وفي ذات المجموعة يتقابل مومباي سيتي الهندي الرابع بلا رصيد نقطي ونافباهور الأوزبكي الثاني بـ10 نقاط، في لقاء يهم الثاني. وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، سيخوض الاتحاد مباراة قوية أمام سباهان أصفهان الإيراني يسعى من خلالها إلى حسم أمر صدارة المجموعة C لمصلحته حيث يتصدرها بـ12 نقطة مقابل 10 نقاط لضيفه الطامح لخطف الصدارة، ويكفي العميد التعادل لحسم أمر صدارة المجموعة، وفي ذات المجموعة يلتقي القوة الجوية الثالث بـ7 نقاط، وأجمك الأوزبكي متذيل الترتيب بلا نقاط، في موقعة يأمل خلالها القوة الجوية في خطف النقاط الثلاث على أمل أن يخسر سباهان الإيراني أمام

MENAFN03122023000089011017ID1107528962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث