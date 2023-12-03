الزعيم والعميد في مهمتي التمسك بالصدارة

(MENAFN
- Al Watan) يخوض ممثلا الكرة السعودية الهلال والاتحاد، مواجهتي تحصيل حاصل في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما ضمنا بلوغ ثمن نهائي البطولة القارية، حينما يستقبل الزعيم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضيفه ناساجي الإيراني، لحساب المجموعة الرابعة، ويستضيف العميد نظيره سباهان أصفهان الإيراني على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، لحساب المجموعة الثالثة. ويخوض الهلال مواجهته الأخيرة في دور المجموعات وهو في صدارة المجموعة D، برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وبسجل خالٍ من الخسائر، ويريد أن ينهي مبارياته في المجموعة بأفضل شكل ممكن استعدادا للاستحقاقات المقبلة. في المقابل يحل ناساجي الإيراني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط فاقدا المنافسة على أي من مراكز التأهل سواء الصدارة أو حتى الوصافة ليدخل سباق أفضل الثواني في المجموعات الخمس عن غرب آسيا. وفي ذات المجموعة يتقابل مومباي سيتي الهندي الرابع بلا رصيد نقطي ونافباهور الأوزبكي الثاني بـ10 نقاط، في لقاء يهم الثاني. وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، سيخوض الاتحاد مباراة قوية أمام سباهان أصفهان الإيراني يسعى من خلالها إلى حسم أمر صدارة المجموعة C لمصلحته حيث يتصدرها بـ12 نقطة مقابل 10 نقاط لضيفه الطامح لخطف الصدارة، ويكفي العميد التعادل لحسم أمر صدارة المجموعة، وفي ذات المجموعة يلتقي القوة الجوية الثالث بـ7 نقاط، وأجمك الأوزبكي متذيل الترتيب بلا نقاط، في موقعة يأمل خلالها القوة الجوية في خطف النقاط الثلاث على أمل أن يخسر سباهان الإيراني أمام
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