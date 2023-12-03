%82 من الصناعات اليدوية إنتاج نسائي

(MENAFN
- Al Watan) سيطرت الحرفيات على الصناعات الثقافية اليدوية، وتفوقت على الحرفيين، وبلغ إجمالي الصناعات الثقافية اليدوية 11 صناعة، منها 9 صناعات منتجة للحرفيات بـ82%، مقابل صناعتين منتجتين للحرفيين بـ8%، في وقت تصدرت المنطقة الشرقية أكثر المناطق حرفيين مرخص لهم بـ16%، والباحة أقل المناطق بـ2%.
636 رخصة
كشف تقرير وزارة الثقافة للصناعات الثقافية اليدوية للعام الماضي، إصدار 636 رخصة جديدة للمنتجات اليدوية، وسجلت القطع والتصاميم المنتجة نموا كبيرا بنحو 52%، حيث بلغت 1362 مقابل 694 في عام 2021، وبلغ إجمالي الحرفيات 468 حرفية من الإناث بـ74%، مقابل 168 حرفيا من الذكور بـ26%.
11 حرفة
تمثلت أبرز المجالات الحرفية في: المشغولات النسيجية اليدوية، حيث بلغ إجمالي الحرفيات 123 حرفية مقابل 10 حرفيين، والصناعة اليدوية الداعمة، 100 حرفية مقابل 33 حرفيا، والمشغولات اليدوية المرتبطة بمنتجات النخيل 63 حرفية مقابل 11 حرفيا، ومشغولات الفخار 53 حرفية مقابل 29 حرفيا، وتفوق الذكور في المشغولات الخشبية اليدوية بـ51 حرفيا مقابل 39 حرفية للإناث، والمشغولات المعدنية اليدوية 5 حرفيين للذكور مقابل 2 للإناث، والحلي والمجوهرات اليدوية 36 حرفية للإناث مقابل 7 حرفيين للذكور، والبناء التراثي اليدوي 22 حرفية مقابل 16 حرفيا، والتطريز اليدوي 20 حرفية مقابل حرفي وحيد، والمشغولات الجلدية اليدوية 9 حرفيات مقابل 5 حرفيين، والتجليد والتذهيب اليدوي حرفية وحيدة للإناث مقابل صفر للحرفيين.
تراث مناطقي
ترتبط الحرف التقليدية بالتراث المناطقي، والمواد الطبيعية المحلية، وتمتاز كل منطقة عن غيرها بالحرف التي تعد تراثا شعبيا تتوارثه الأجيال، وتتميز المناطق الشمالية في مجال المشغولات النسيجية، حيث يبلغ عدد المرخصين في المجال 64%، في المقابل تتميز جازان في مجال المشغولات المرتبطة بمنتجات النخيل، وبلغ إجمالي المرخصين لهم في المجال 28%
%16 الشرقية
تصدرت المنطقة الشرقية أكثر المناطق حرفيين وحرفيات مرخص لهم، حيث بلغ إجمالي الحرفيين 100 حرفي وحرفية بـ16%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 98 حرفيا وحرفية بـ15%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 90 حرفيا وحرفية بـ14%، وتبوك رابعا، بإجمالي 71 حرفيا وحرفية بـ11%، وجازان خامسا، بإجمالي 53 حرفيا وحرفية بـ8%.
%95 قطعة منتجة يدويا
%74 حرفيات منتجات للصناعات اليدوية
%82 من الصناعات اليدوية إنتاج نسائي
الشرقية الأكثر حرفيين وحرفيات
636 رخصة جديدة للمنتجات الحرفية
أكثر الصناعات اليدوية إنتاجا:
المشغولات النسيجية اليدوية
الصناعات اليدوية الداعمة
المشغولات اليدوية المرتبطة بمنتجات النخيل
مشغولات الفخار
المشغولات الخشبية اليدوية
أكثر المناطق ترخيصا للحرفيين والحرفيات:
الشرقية: 16%
الرياض: 15%
مكة المكرمة: 14%
تبوك: 11%
جازان: 8%
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