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%82 من الصناعات اليدوية إنتاج نسائي

12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت الحرفيات على الصناعات الثقافية اليدوية، وتفوقت على الحرفيين، وبلغ إجمالي الصناعات الثقافية اليدوية 11 صناعة، منها 9 صناعات منتجة للحرفيات بـ82%، مقابل صناعتين منتجتين للحرفيين بـ8%، في وقت تصدرت المنطقة الشرقية أكثر المناطق حرفيين مرخص لهم بـ16%، والباحة أقل المناطق بـ2%.
636 رخصة
كشف تقرير وزارة الثقافة للصناعات الثقافية اليدوية للعام الماضي، إصدار 636 رخصة جديدة للمنتجات اليدوية، وسجلت القطع والتصاميم المنتجة نموا كبيرا بنحو 52%، حيث بلغت 1362 مقابل 694 في عام 2021، وبلغ إجمالي الحرفيات 468 حرفية من الإناث بـ74%، مقابل 168 حرفيا من الذكور بـ26%.
11 حرفة
تمثلت أبرز المجالات الحرفية في: المشغولات النسيجية اليدوية، حيث بلغ إجمالي الحرفيات 123 حرفية مقابل 10 حرفيين، والصناعة اليدوية الداعمة، 100 حرفية مقابل 33 حرفيا، والمشغولات اليدوية المرتبطة بمنتجات النخيل 63 حرفية مقابل 11 حرفيا، ومشغولات الفخار 53 حرفية مقابل 29 حرفيا، وتفوق الذكور في المشغولات الخشبية اليدوية بـ51 حرفيا مقابل 39 حرفية للإناث، والمشغولات المعدنية اليدوية 5 حرفيين للذكور مقابل 2 للإناث، والحلي والمجوهرات اليدوية 36 حرفية للإناث مقابل 7 حرفيين للذكور، والبناء التراثي اليدوي 22 حرفية مقابل 16 حرفيا، والتطريز اليدوي 20 حرفية مقابل حرفي وحيد، والمشغولات الجلدية اليدوية 9 حرفيات مقابل 5 حرفيين، والتجليد والتذهيب اليدوي حرفية وحيدة للإناث مقابل صفر للحرفيين.
تراث مناطقي
ترتبط الحرف التقليدية بالتراث المناطقي، والمواد الطبيعية المحلية، وتمتاز كل منطقة عن غيرها بالحرف التي تعد تراثا شعبيا تتوارثه الأجيال، وتتميز المناطق الشمالية في مجال المشغولات النسيجية، حيث يبلغ عدد المرخصين في المجال 64%، في المقابل تتميز جازان في مجال المشغولات المرتبطة بمنتجات النخيل، وبلغ إجمالي المرخصين لهم في المجال 28%
%16 الشرقية
تصدرت المنطقة الشرقية أكثر المناطق حرفيين وحرفيات مرخص لهم، حيث بلغ إجمالي الحرفيين 100 حرفي وحرفية بـ16%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 98 حرفيا وحرفية بـ15%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 90 حرفيا وحرفية بـ14%، وتبوك رابعا، بإجمالي 71 حرفيا وحرفية بـ11%، وجازان خامسا، بإجمالي 53 حرفيا وحرفية بـ8%.
%95 قطعة منتجة يدويا
%74 حرفيات منتجات للصناعات اليدوية
%82 من الصناعات اليدوية إنتاج نسائي
الشرقية الأكثر حرفيين وحرفيات
636 رخصة جديدة للمنتجات الحرفية
أكثر الصناعات اليدوية إنتاجا:
المشغولات النسيجية اليدوية
الصناعات اليدوية الداعمة
المشغولات اليدوية المرتبطة بمنتجات النخيل
مشغولات الفخار
المشغولات الخشبية اليدوية
أكثر المناطق ترخيصا للحرفيين والحرفيات:
الشرقية: 16%
الرياض: 15%
مكة المكرمة: 14%
تبوك: 11%
جازان: 8%

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