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غياب التأمين يلغي ترخيص سفن النزهة

12/3/2023 11:14:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة السعودية للبحر الأحمر وضع لائحة تنظيمية لسفن النزهة، تمنح الهيئة حق إلغاء الترخيص، أو تعليقه لمدة لا تزيد على 6 أشهر، حال عدم وجود وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لمدة 12 شهراً، بالإضافة إلى استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأمن والسلامة والالتزام البيئي.
أغراض التجارية
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم، عبر منصة ((استطلاع))، والذي يهدف إلى تنظيم كافة الجهات والأفراد الذين يمارسون النشاط داخل النطاق الجغرافي، على أن تكون مدة سريان الترخيص سنة ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، بالإضافة إلى سفن النزهة المخصصة للأغراض التجارية بالعمل في النطاق الجغرافي، يجب التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي معتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
إشارات وعلامات
اشترطت الهيئة إتباع الإشارات والعلامات والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية، وبذل أقصى عناية، وإلتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.
كما أنه يجب على المالك والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة المياه الإقليمية السعودية عند مغادرة النطاق الجغرافي.​ وكذلك عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لسفن النزهة إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية، مع تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.
من متطلبات الترخيص
01 شهادة التسجيل الدائمة أو المؤقتة سارية الصلاحية.
02 اجتياز المعاينة الفنية بشهادة سارية المفعول
03 نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي
04 وثيقة تأمين ضد الغير صالحة لـ 12 شهراً
05 رخصة اللاسلكي للسفينة (ship station license).
اشتراطات للملاحة الأمنة
- عدم إرساء السفينة في غير الأماكن المخصصة
- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث
- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة
- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة في الممرات والقنوات البحرية
- عدم مزاولة النشاط المصرح في غير الأماكن المخصصة لذلك
- الحفاظ على العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها
- التأكد بصفة دائمة من سلامة سفينة النزهة واستيفائها الشروط
- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة السفينة
- عدم تجاوز الحد الأقصى لحمولة الركاب المحددة

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