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سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على منطقتي مكة والباحة

12/3/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة, ولايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين بأتجاه مضيق باب المندب،وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي و مائج بأتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

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