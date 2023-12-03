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بايدن يدفع ثمن دعم الاحتلال بخسارة الأصوات الانتخابية

12/3/2023 11:14:40 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر الديمقراطيون في ميشيغان البيت الأبيض من أن تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس قد يكلفه ما يكفي من الدعم داخل المجتمع العربي الأمريكي للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تعهد زعماء الجالية الإسلامية من عدة ولايات متأرجحة بسحب دعمهم للرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر عقد في ضواحي ديترويت، مشيرين إلى رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي ذلك مع أمر العدوان الإسرائيلي بإخلاء المزيد من المناطق داخل وحول مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، وما حولها، وطلب من سكان خمس مناطق وأحياء أخرى على الأقل المغادرة، وقد تلقى مئات الآلاف من الفلسطينيين أوامر الإخلاء منذ استئناف القتال، ولكن ليس لديهم سوى أماكن قليلة للذهاب إليها.
قصف عنيف
وحول الاحتلال الإسرائيلي هجومه من الشمال إلى النصف الجنوبي من القطاع، حيث يقول إن العديد من قادة حماس يختبئون، ووردت أنباء عن وقوع قصف عنيف خلال الليل استمر لليوم التالي في منطقة خان يونس ومدينة رفح الجنوبية، بالإضافة إلى أجزاء من الشمال كانت محور الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إلى إنهاء الحرب، قائلا إن معاناة المدنيين ((أكثر من أن تتحمل)).
وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقرير صدر قبل أوامر الإخلاء الأخيرة إن أولئك الذين طُلب منهم المغادرة يشكلون حوالي ربع أراضي غزة التي كان يسكنها ما يقرب من 800 ألف شخص قبل الحرب، قطاع غزة المتاخم لإسرائيل ومصر من الجنوب مغلق، مما يترك للسكان الخيار الوحيد للتنقل داخل غزة لتجنب القصف.
وذكر تورك، في بيان: ((أسكتوا الأسلحة وارجعوا إلى الحوار، فالمعاناة التي يتعرض لها المدنيون أكبر من أن تتحملها، المزيد من العنف ليس هو الحل.. إن ذلك لن يحقق السلام ولا الأمن)).
تكدس المدنيين
ويتكدس الكثير من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في الجنوب، بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية المدنيين بمغادرة الشمال في الأيام الأولى من الحرب المستمرة منذ شهرين، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ((سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهدافها، ومن المستحيل تحقيق هذه الأهداف دون العملية البرية)).
لذا قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع أوامر الإخلاء في خان يونس وما حولها، وطلب من سكان خمس مناطق وأحياء أخرى على الأقل المغادرة، وقد تلقى مئات الآلاف من الفلسطينيين أوامر الإخلاء منذ استئناف القتال، ولكن ليس لديهم سوى أماكن قليلة للذهاب إليها.
تاكيد الانقسامات
- اجتمع زعماء من ميشيغان، ومينيسوتا، وأريزونا، وويسكونسن، وفلوريدا، وجورجيا، ونيفادا، وبنسلفانيا، خلف منصة كتب عليها ((التخلي عن بايدن)).
- من أهم مطالبهم وقف إطلاق النار الآن، في ديربورن بولاية ميشيغان، المدينة التي تضم أكبر تجمع للأمريكيين العرب في الولايات المتحدة.
- تشير الاحتجاجات خارج مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى الانقسامات في قاعدة بايدن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
- أدى عدم رغبة بايدن في الدعوة إلى وقف إطلاق النار إلى الإضرار بعلاقته مع الجالية المسلمة الأمريكية بشكل لا يمكن إصلاحه.
- قال القادة الديمقراطيون إن دعم المجتمع المحلي لبايدن قد اختفى مع مقتل المزيد من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة.

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